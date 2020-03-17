18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
17.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:00
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Dinçer, mesajında, 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk Milleti'nin asla esaret altına alınamayacağını tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıdığını vurguladı.
Şanlı Türk tarihinin dönüm noktalarından olan Çanakkale deniz zaferinin imkansızlıklar içinde bir milletin var olma mücadelesi olduğunu belirten Dinçer, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır. Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bıraktığı aziz vatanımızı muhafaza edeceğiz. Bu şanlı zaferin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."
Başkan Dinçer, mesajında, 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk Milleti'nin asla esaret altına alınamayacağını tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıdığını vurguladı.
Şanlı Türk tarihinin dönüm noktalarından olan Çanakkale deniz zaferinin imkansızlıklar içinde bir milletin var olma mücadelesi olduğunu belirten Dinçer, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır. Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bıraktığı aziz vatanımızı muhafaza edeceğiz. Bu şanlı zaferin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."
Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Aksaray, Güncel
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