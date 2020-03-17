18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
17.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:16
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karaloğlu, mesajında, Çanakkale'nin, tarihe sığmayan, tarihte eşine rastlanmayan müstesna destanın, milletin bu topraklarda sonsuza kadar yaşama kararlılığının tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti.
Büyük destanı yazan ve tarihin seyrini değiştiren kahramanların aziz hatıralarını yad etmek için 18 Mart"ın "Şehitler Günü" ilan edildiğine değinen Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Bugün aziz vatanımızda hür bir şekilde nefes alıyorsak ve şanlı bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanıyorsa, elbette ki bunu, imkansızı başaran kahraman ecdadımıza borçluyuz. Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen Gazi Mustafa Kemal'e, 'Haydi oğlum git ya gazi ol ya şehit' diyerek oğullarını uğurlayan annelere, vatan toprağından vazgeçmemek için bile bile canlarını feda eden 57. Alay'ın kınalı kuzularına, tarihimizi sırtında taşımaya kalkan ve bunu başaran Seyit Onbaşıya dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirten tüm şehit ve gazi ecdadımıza borçluyuz."
Hiçbir zaman taviz verilmediğini aktaran Karaloğlu, "Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Dumlupınar'a, Büyük Taarruz'dan 15 Temmuz'a, Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı'na, Barış Pınarı'na ve Bahar Kalkanı'na, şanlı tarihimiz boyunca asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Milletimizin son ferdi şehit olana kadar bu topraklardaki varlığımız, birliğimiz ve kutlu mücadelemiz sürecektir." ifadelerini kullandı.
Karaloğlu, mesajında, Çanakkale'nin, tarihe sığmayan, tarihte eşine rastlanmayan müstesna destanın, milletin bu topraklarda sonsuza kadar yaşama kararlılığının tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti.
Büyük destanı yazan ve tarihin seyrini değiştiren kahramanların aziz hatıralarını yad etmek için 18 Mart"ın "Şehitler Günü" ilan edildiğine değinen Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Bugün aziz vatanımızda hür bir şekilde nefes alıyorsak ve şanlı bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanıyorsa, elbette ki bunu, imkansızı başaran kahraman ecdadımıza borçluyuz. Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen Gazi Mustafa Kemal'e, 'Haydi oğlum git ya gazi ol ya şehit' diyerek oğullarını uğurlayan annelere, vatan toprağından vazgeçmemek için bile bile canlarını feda eden 57. Alay'ın kınalı kuzularına, tarihimizi sırtında taşımaya kalkan ve bunu başaran Seyit Onbaşıya dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirten tüm şehit ve gazi ecdadımıza borçluyuz."
Hiçbir zaman taviz verilmediğini aktaran Karaloğlu, "Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Dumlupınar'a, Büyük Taarruz'dan 15 Temmuz'a, Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı'na, Barış Pınarı'na ve Bahar Kalkanı'na, şanlı tarihimiz boyunca asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Milletimizin son ferdi şehit olana kadar bu topraklardaki varlığımız, birliğimiz ve kutlu mücadelemiz sürecektir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Münir Karaloğlu, Çanakkale, Güncel
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