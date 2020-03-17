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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

17.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:32
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Durmuşoğlu, mesajında, Türk tarihinin en çetin mücadelelerinden 18 Mart'ın tüm olumsuz koşullara rağmen dünyada eşi benzeri bulunmayan bir destan olduğunu belirtti.

Çanakkale'nin kahramanlarının, umudun bittiği yerde imanın, gücün tükendiği yerde azmin, silahın olmadığı yerde yüreğin her türlü olumsuzluğu yenebileceğini ispat ettiğini kaydederek, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde bizlere böyle kutsal bir emanet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın ve milletimizin bekası için bir an dahi tereddüt etmeden canını feda ederek, bu toprakları bizlere mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Çanakkale, Osmaniye, AK Parti, Güncel

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