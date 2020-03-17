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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çanakkale destanının, bir milletin bir ve beraber olduğunda neleri başarabildiğinin en güzel örneği olduğunu belirterek, "Her zaferin arkasında dayanışma ve beraberlik vardır.

17.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:40
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çanakkale destanının, bir milletin bir ve beraber olduğunda neleri başarabildiğinin en güzel örneği olduğunu belirterek, "Her zaferin arkasında dayanışma ve beraberlik vardır." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlık adına geri dönmeyi asla düşünmeyen kahraman askerlerin tarihe attığı en büyük imza olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde genç, yaşlı, çocuk demeden verilen çok büyük bir kurtuluş mücadelesinin, vatan aşkı ve bağımsızlık inancı ile başarıya ulaştığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu mücadeleye hayatlarını veren herkese şükran borçlu olduklarını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, Çanakkale destanının, bir milletin bir ve beraber olduğunda neleri başarabildiğinin en güzel örneği olduğunu belirterek, "Yüce Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün onların sayesinde başımız dik ve gururla dünyaya bakıyoruz. Her zaferin arkasında dayanışma ve beraberlik vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler : Çanakkale, Türkiye, Ekonomi

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