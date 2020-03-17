18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
17.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:30
Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Arpa, mesajında, 105. yılını gururla kutladıkları Çanakkale Zaferi'nin, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanı olduğunu belirtti.
Bu destanın her satırında isimsiz kahramanların ve insanlık onurunun var olduğunu kaydeden Arpa, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Canlarını feda ederek 'Çanakkale geçilmez' dedirten, kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimiz milletimizin vatan, bayrak, istiklal ve hürriyetleri uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermişlerdir. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini başlatan Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, vatanı uğrunda canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."
Arpa, mesajında, 105. yılını gururla kutladıkları Çanakkale Zaferi'nin, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanı olduğunu belirtti.
Bu destanın her satırında isimsiz kahramanların ve insanlık onurunun var olduğunu kaydeden Arpa, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Canlarını feda ederek 'Çanakkale geçilmez' dedirten, kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimiz milletimizin vatan, bayrak, istiklal ve hürriyetleri uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermişlerdir. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini başlatan Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, vatanı uğrunda canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."
Kaynak: AA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Güncel
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