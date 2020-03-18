18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla, Çanakkale'de tören düzenlendi.
18.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:53
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla, Çanakkale'de tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Levent Kerim Uça ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.Bu sırada "TCG Heybeliada gemisinden 21 pare top atışı yapıldı.Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Ardından, TBMM tarafından 1994 yılında 253 bin şehit anısına 3972 sayılı kanunla Çanakkale'ye verilen "Çanakkale geçilmez" yazılı altın madalya, Vali Tavlı ve beraberindekiler tarafından Türk bayrağına takılarak göndere çekildi.Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile askeri ve sivil yetkililer katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Levent Kerim Uça ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.Bu sırada "TCG Heybeliada gemisinden 21 pare top atışı yapıldı.Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Ardından, TBMM tarafından 1994 yılında 253 bin şehit anısına 3972 sayılı kanunla Çanakkale'ye verilen "Çanakkale geçilmez" yazılı altın madalya, Vali Tavlı ve beraberindekiler tarafından Türk bayrağına takılarak göndere çekildi.Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile askeri ve sivil yetkililer katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhuriyet Meydanı, Çanakkale, Güncel
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