18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Kırıkkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:00
Kırıkkale 'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile şehit dernekleri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törenlerin diğer bölümleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda iptal edilmişti.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile şehit dernekleri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törenlerin diğer bölümleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda iptal edilmişti.
Kaynak: AA
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