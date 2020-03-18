Menü
Haberler ›› Güncel ››18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Güncel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

Kırıkkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:00
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Kırıkkale 'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile şehit dernekleri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törenlerin diğer bölümleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda iptal edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Kırıkkale, Çanakkale, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Güncel
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Güncel
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi