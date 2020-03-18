18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
18.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:00
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Hacısalihoğlu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Çanakkale muharebelerinin vatan savunmasının eşsiz bir örneği olduğunu belirtti.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin, Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanı olduğunun altını çizen Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:
"Türk milleti, Çanakkale'de elde ettiği üstün başarısı ile tüm dünyaya, bağımsızlığı ve vatan toprağı söz konusu olduğunda, karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajını en açık şekilde vermiştir. Milli mücadelenin kazanılmasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan milli ruh ve şuur, dün olduğu gibi bugün de var oluş şartımızdır. Bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğünü ve Türk milletinin huzur ve güvenliğini sağlamak için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz."
Hacısalihoğlu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Çanakkale muharebelerinin vatan savunmasının eşsiz bir örneği olduğunu belirtti.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin, Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanı olduğunun altını çizen Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:
"Türk milleti, Çanakkale'de elde ettiği üstün başarısı ile tüm dünyaya, bağımsızlığı ve vatan toprağı söz konusu olduğunda, karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajını en açık şekilde vermiştir. Milli mücadelenin kazanılmasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan milli ruh ve şuur, dün olduğu gibi bugün de var oluş şartımızdır. Bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğünü ve Türk milletinin huzur ve güvenliğini sağlamak için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz."
Kaynak: AA
Etiketler : Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Çanakkale, Trabzon, Güncel
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