18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
18.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:04
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
İlidi, mesajında, Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, tarihte eşine az rastlanır kahramanlık destanlarından biri olduğunu belirtti.
Çanakkale Zaferi'nin bir milletin birlik ve beraberlik içinde, vatan toprağına karşı duyduğu bağlılığın, inancın, azmin ve kararlılığın en büyük simgesi olduğunu kaydeden İlidi, şunları kaydetti:
"İmkansızlıklar içinde çok büyük fedakarlıklarla kazanılan bu zafer, bizlere gurur, cesaret ve kendine güven duygusu vermiş, şartlar ne kadar zor olursa olsun millet olarak neleri başarabileceğimizi göstermiştir. Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatarak, bölünmez bütünlüğümüzü, birlik ve beraberliğimizi korumak, milli değerlerimize sahip çıkarak, bizden sonraki nesillere daha güzel yarınlar için emanet etmektir. Çanakkele Zaferi'nin 105. yıl dönümünde 'Çanakkale geçilmez' sözünü şanlı tarihimize altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda eden, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."
İlidi, mesajında, Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, tarihte eşine az rastlanır kahramanlık destanlarından biri olduğunu belirtti.
Çanakkale Zaferi'nin bir milletin birlik ve beraberlik içinde, vatan toprağına karşı duyduğu bağlılığın, inancın, azmin ve kararlılığın en büyük simgesi olduğunu kaydeden İlidi, şunları kaydetti:
"İmkansızlıklar içinde çok büyük fedakarlıklarla kazanılan bu zafer, bizlere gurur, cesaret ve kendine güven duygusu vermiş, şartlar ne kadar zor olursa olsun millet olarak neleri başarabileceğimizi göstermiştir. Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatarak, bölünmez bütünlüğümüzü, birlik ve beraberliğimizi korumak, milli değerlerimize sahip çıkarak, bizden sonraki nesillere daha güzel yarınlar için emanet etmektir. Çanakkele Zaferi'nin 105. yıl dönümünde 'Çanakkale geçilmez' sözünü şanlı tarihimize altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda eden, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."
Kaynak: AA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Bulanık, Spor
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