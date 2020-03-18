18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Niğde'de,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:22
Niğde 'de,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Niğde Şehitliği'nde düzenlenen törende Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve dernek başkanları Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, şehitler için dua okudu.
Törene katılanlar, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Törene, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Ramazan Yıldız ve Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir de katıldı.
Niğde Şehitliği'nde düzenlenen törende Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve dernek başkanları Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, şehitler için dua okudu.
Törene katılanlar, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Törene, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Ramazan Yıldız ve Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir de katıldı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Güncel
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi