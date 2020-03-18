18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
18.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:36
Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kaya, mesajında, aziz şehitlerin emaneti olan Türkiye topraklarını korumak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da içeride ve dışarıda mücadelenin devam edeceğini belirtti.
18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde verdiği, inancın azmin ve kararlılığın simgesi olduğuna dikkati çeken Kaya, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaya, mesajında, aziz şehitlerin emaneti olan Türkiye topraklarını korumak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da içeride ve dışarıda mücadelenin devam edeceğini belirtti.
18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde verdiği, inancın azmin ve kararlılığın simgesi olduğuna dikkati çeken Kaya, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Güncel
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi