18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
18.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:32
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aksoy, Çanakkale Deniz Zaferi'nin, aziz milletin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biri olduğunu vurguladı.
Çanakkale Muharebeleri'nin destansı bir zaferle taçlanmasının üzerinden 105 yıl geçtiğini hatırlatan Aksoy, "Türk Milletinin bağımsızlığını ve bölünmezliğini dünyaya kabul ettiren, köklü Türk tarihinin şerefli sayfalarını dolduran en manidar simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin vatanını ve mevcudiyetini canı pahasına nasıl savunacağını göstermesi bakımından insanlık tarihi için de ibret alınması gereken bir hadisedir." ifadelerini kullandı.
Aksoy, şunları kaydetti:
"Bugün bizlere düşen görev, bağımsızlığımızın simgesi, şanlı geçmişimizle aramızdaki bağı oluşturan şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatarak bölünmez bütünlüğümüzü, birlik ve beraberliğimizi korumaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kanlarını ve canlarını vatan uğruna seve seve feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."
Aksoy, Çanakkale Deniz Zaferi'nin, aziz milletin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biri olduğunu vurguladı.
Çanakkale Muharebeleri'nin destansı bir zaferle taçlanmasının üzerinden 105 yıl geçtiğini hatırlatan Aksoy, "Türk Milletinin bağımsızlığını ve bölünmezliğini dünyaya kabul ettiren, köklü Türk tarihinin şerefli sayfalarını dolduran en manidar simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin vatanını ve mevcudiyetini canı pahasına nasıl savunacağını göstermesi bakımından insanlık tarihi için de ibret alınması gereken bir hadisedir." ifadelerini kullandı.
Aksoy, şunları kaydetti:
"Bugün bizlere düşen görev, bağımsızlığımızın simgesi, şanlı geçmişimizle aramızdaki bağı oluşturan şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatarak bölünmez bütünlüğümüzü, birlik ve beraberliğimizi korumaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kanlarını ve canlarını vatan uğruna seve seve feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."
Kaynak: AA
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