18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını rahmet ve şükranla andığını bildirdi.
18.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:44
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını rahmet ve şükranla andığını bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde sade bir tören gerçekleştirdiklerini belirtti.
Vali Yerlikaya, "Çanakkale Zaferimizin kahramanlarını bir kez daha en kalbi duygularımla rahmet ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde sade bir tören gerçekleştirdiklerini belirtti.
Vali Yerlikaya, "Çanakkale Zaferimizin kahramanlarını bir kez daha en kalbi duygularımla rahmet ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, İstanbul Valisi, Çanakkale, Güncel
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