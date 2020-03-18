18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla şehit edilen Türk diplomatlar ve vatandaşlar, Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.
18.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:46
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla şehit edilen Türk diplomatlar ve vatandaşlar, Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.
Anma programına Dışişleri Bakan Yardımcıları Büyükelçi Sedat Önal, Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Yavuz Selim Kıran'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu ile TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Suat Ölmez katıldı.
Birçok dışişleri mensubu, yabancı diplomat ve şehit yakınlarının da bulunduğu tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin, şehitler için dua edilmesinin ve şehitlik anıtına çelenk bırakılmasının ardından sona erdi.
Anma programına Dışişleri Bakan Yardımcıları Büyükelçi Sedat Önal, Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Yavuz Selim Kıran'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu ile TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Suat Ölmez katıldı.
Birçok dışişleri mensubu, yabancı diplomat ve şehit yakınlarının da bulunduğu tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin, şehitler için dua edilmesinin ve şehitlik anıtına çelenk bırakılmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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