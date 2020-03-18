18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
Konya'nın Derebucak ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:06
Konya 'nın Derebucak ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe Kaymakamlığı hizmet binası önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kaymakam Coşkun Doğan, Belediye Başkanı Ahmet Kısa ve kurum müdürleri katıldı.
İlçe Kaymakamlığı hizmet binası önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kaymakam Coşkun Doğan, Belediye Başkanı Ahmet Kısa ve kurum müdürleri katıldı.
Kaynak: AA
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