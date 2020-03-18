18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
Karlıova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
18.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:02
Karlıova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Ahmet Güneri, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, İlçe Milli Eğitim Müdür Ali Yıldız ve Jandarma Komutanı Binbaşı Eray Çakır katıldı.
Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Ahmet Güneri, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, İlçe Milli Eğitim Müdür Ali Yıldız ve Jandarma Komutanı Binbaşı Eray Çakır katıldı.
Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı.
Kaynak: AA
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