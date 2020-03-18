18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolaysıyla mesaj yayımladı.
18.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:06
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolaysıyla mesaj yayımladı.
Başkan Akmurat mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde Türk ordusunun kudretini gösteren emsalsiz bir sembol olduğunu belirtti.
Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini bir kez daha kanıtladığı bir dönemi simgelediğini kaydeden Akmurat, "18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferini başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum." dedi.
Başkan Akmurat mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde Türk ordusunun kudretini gösteren emsalsiz bir sembol olduğunu belirtti.
Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini bir kez daha kanıtladığı bir dönemi simgelediğini kaydeden Akmurat, "18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferini başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : İhsan Akmurat, Çanakkale, Baskil, Güncel
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