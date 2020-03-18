18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Bağçeşme Namazgah Şehitliği'nde tören yapıldı.
18.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:08
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli 'nin İzmit ilçesindeki Bağçeşme Namazgah Şehitliği'nde tören yapıldı.
Programa, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, diğer protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Programda Vali Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Tuğamiral Payal ve ilgililer şehitlik anıtına çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışı yapılmasının ardından Vali Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Tuğamiral Payal şehitlik defterini imzaladı.
Programa, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, diğer protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Programda Vali Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Tuğamiral Payal ve ilgililer şehitlik anıtına çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışı yapılmasının ardından Vali Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Tuğamiral Payal şehitlik defterini imzaladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Hüseyin Aksoy, Çanakkale, Kocaeli, Güncel
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