18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
Hatay'ın Payas ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:12
Hatay 'ın Payas ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet konağındaki törende Payas Kaymakamı Polat Kara ile Payas Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Üngör ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ katıldı.
Hükümet konağındaki törende Payas Kaymakamı Polat Kara ile Payas Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Üngör ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ katıldı.
Kaynak: AA
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