18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
18.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:16
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Coşkun mesajında, Anadolu insanının özgürlük ve bağımsızlık sevdasını dünyaya haykırdığı,18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünün onur ve gururla idrak edildiğini belirtti.
Coşkun, mesajında, şunları kaydetti:
"Çanakkale Zaferi, tarih boyunca hürriyet ve istiklalini her şeyin üstünde tutan, gerektiğinde bu uğurda büyük mücadeleler veren, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş aziz milletimizin kahramanlık örneklerinden biri olarak tarihimizin şerefli sayfalarında yerini almıştır. O günün yokluk ve imkansızlıklarına rağmen, yüksek irade ve sarsılmaz bir inançla kazanılan bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık yolunda fedakarlığının, inancı uğrunda şehadet kararlılığının kanıtı olmuş ve aynı zamanda hem milli tarihimizi, hem de dünya tarihini adeta yeniden şekillendirmiştir. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğrunda şehit düşen, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."
Coşkun mesajında, Anadolu insanının özgürlük ve bağımsızlık sevdasını dünyaya haykırdığı,18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünün onur ve gururla idrak edildiğini belirtti.
Coşkun, mesajında, şunları kaydetti:
"Çanakkale Zaferi, tarih boyunca hürriyet ve istiklalini her şeyin üstünde tutan, gerektiğinde bu uğurda büyük mücadeleler veren, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş aziz milletimizin kahramanlık örneklerinden biri olarak tarihimizin şerefli sayfalarında yerini almıştır. O günün yokluk ve imkansızlıklarına rağmen, yüksek irade ve sarsılmaz bir inançla kazanılan bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık yolunda fedakarlığının, inancı uğrunda şehadet kararlılığının kanıtı olmuş ve aynı zamanda hem milli tarihimizi, hem de dünya tarihini adeta yeniden şekillendirmiştir. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğrunda şehit düşen, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."
Kaynak: AA
Etiketler : Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Çanakkale, Güncel
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