18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Ankara Valisi Şahin ve...
Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
18.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:28
Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Anıtkabir 'i ziyaret etti.
Vali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer devlet erkanının yer aldığı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.
Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Vali Şahin, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, mazisi insanlık tarihi kadar eski olan milletimizin bağımsızlığı uğruna, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anma gününde huzurunuzdayız. Mehmetçiğin 105 yıl önce önderliğinizde yazdığı Çanakkale Destanı'nın yıl dönümünü milletçe büyük bir coşkuyla idrak ediyoruz.
Ülkemizin güvenliğini tehdit eden dış güçlere karşı halen yürütülen operasyonlar vesilesiyle tüm dünya bilmelidir ki millet olarak, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Şahsınızda, tüm gazilerimizi ve vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."
Vali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer devlet erkanının yer aldığı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.
Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Vali Şahin, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, mazisi insanlık tarihi kadar eski olan milletimizin bağımsızlığı uğruna, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anma gününde huzurunuzdayız. Mehmetçiğin 105 yıl önce önderliğinizde yazdığı Çanakkale Destanı'nın yıl dönümünü milletçe büyük bir coşkuyla idrak ediyoruz.
Ülkemizin güvenliğini tehdit eden dış güçlere karşı halen yürütülen operasyonlar vesilesiyle tüm dünya bilmelidir ki millet olarak, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Şahsınızda, tüm gazilerimizi ve vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Ankara Valisi Şahin ve...
Etiketler : Ankara Valisi, Anıtkabir, Çanakkale, Güncel
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