18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tören düzenlendi.
18.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:44
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde tören düzenlendi.
Mudurnu Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Necdet Türker, Garnizon Komutanı Teğmen Ali Okan ve daire müdürleri katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende, Garnizon Komutanı Teğmen Ali Okan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Mudurnu Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Necdet Türker, Garnizon Komutanı Teğmen Ali Okan ve daire müdürleri katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende, Garnizon Komutanı Teğmen Ali Okan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Kaynak: AA
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