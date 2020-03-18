18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
Erdemli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:38
Erdemli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Devlet Bahçeli Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İlçe protokolünün katıldığı tören, günün anlamına ilişkin konuşmalar ve okunan şiirlerle sona erdi.
Devlet Bahçeli Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İlçe protokolünün katıldığı tören, günün anlamına ilişkin konuşmalar ve okunan şiirlerle sona erdi.
Kaynak: AA
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