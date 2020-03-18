18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
Tufanbeyli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılıdolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:50
Tufanbeyli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
dolayısıyla tören düzenlendi.
Tufanbeyli Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende, çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından istiklal Marşı okundu.
Törene, Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkan Vekili Ali Alcı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Mehmet Durmuş, İlçe Emniyet Amiri Cengiz Öztürk ve AK Parti İlçe Başkanı Kenan Birgin katıldı.
dolayısıyla tören düzenlendi.
Tufanbeyli Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende, çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından istiklal Marşı okundu.
Törene, Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkan Vekili Ali Alcı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Mehmet Durmuş, İlçe Emniyet Amiri Cengiz Öztürk ve AK Parti İlçe Başkanı Kenan Birgin katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Tufanbeyli, Çanakkale, Güncel
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