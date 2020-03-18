18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Şehitlikten görüntü Mezarlara bırakılan karanfiller Şehitliği ziyaret edenlerin Kuran-ı Kerim okuması Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla şehitliği ziyaret eden şehit yakınları, mezarlara karanfil bıraktı ve dua etti.
18.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:01
Şehitlikten görüntüMezarlara bırakılan karanfillerŞehitliği ziyaret edenlerin Kuran-ı Kerim okuması Antalya 'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla şehitliği ziyaret eden şehit yakınları, mezarlara karanfil bıraktı ve dua etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Kuran-ı Kerim, Çanakkale, Antalya, Güncel
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