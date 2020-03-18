18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç ve beraberindeki heyet 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
18.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:09
Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç ve beraberindeki heyet 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
Kaynak: AA
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