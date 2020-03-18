18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Araban ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:11
Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Araban ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İslahiye ilçesi Demokrasi Meydanı'ndaki törende, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Garnizon Komutanlığından 2. Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Ecrinoğulları, İslahiye Belediye Başkan Vekili Fetiye Erdoğan ile TürkiyeHarp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Şube Başkanı Sayit Aslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında törene sınırlı sayıda katılım sağlandığı görüldü.
Nurdağı
Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Nurdağı Hükümet Konağı'nın bahçesindeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.
Törene koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılım oldu.
Araban
Araban ilçesindeki törende, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı katılımın olduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstikalal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
İslahiye ilçesi Demokrasi Meydanı'ndaki törende, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Garnizon Komutanlığından 2. Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Ecrinoğulları, İslahiye Belediye Başkan Vekili Fetiye Erdoğan ile TürkiyeHarp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Şube Başkanı Sayit Aslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında törene sınırlı sayıda katılım sağlandığı görüldü.
Nurdağı
Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Nurdağı Hükümet Konağı'nın bahçesindeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.
Törene koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılım oldu.
Araban
Araban ilçesindeki törende, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı katılımın olduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstikalal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
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Kaynak: AA
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