18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - SİVAS
Sivas'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:12
Sivas 'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Salih Ayhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay İlhan Erdoğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal anıta çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.
Vali Ayhan ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında törene daire müdürleri ve protokol üyeleri katılmadı.
Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Salih Ayhan, en hüzünlü, en sakin, tören ve anma programını yaptıklarını söyledi.
Koronavirüs nedeniyle törenleri, sosyal bir izolasyon, yani dar bir çerçevede yaptıklarını belirten Ayhan, şunları kaydetti:
"Beşli bir protokolle yaptık. Bu da bir mecburiyetti. Hayatın bütün alanında bir kısıtlılık, sosyal izolasyon var. Bunun temel mantığı ve felsefesi bu virüs ile her alanda mücadele etmektir. Çünkü törendir, derstir, eğitimdir, virüs dinlemez. Dolayısıyla dar bir çerçevede töreni ifa etmek zorunluluğu ortaya çıktı. Bundan sonraki 1,5 aylık zaman zarfında bütün törenler, görüşmeler, toplantılar zorunlu çalışmaların tamamı dar bir çerçeve doğrultusunda sosyal bir mesafe konularak yapılacak."
Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Salih Ayhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay İlhan Erdoğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal anıta çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.
Vali Ayhan ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında törene daire müdürleri ve protokol üyeleri katılmadı.
Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Salih Ayhan, en hüzünlü, en sakin, tören ve anma programını yaptıklarını söyledi.
Koronavirüs nedeniyle törenleri, sosyal bir izolasyon, yani dar bir çerçevede yaptıklarını belirten Ayhan, şunları kaydetti:
"Beşli bir protokolle yaptık. Bu da bir mecburiyetti. Hayatın bütün alanında bir kısıtlılık, sosyal izolasyon var. Bunun temel mantığı ve felsefesi bu virüs ile her alanda mücadele etmektir. Çünkü törendir, derstir, eğitimdir, virüs dinlemez. Dolayısıyla dar bir çerçevede töreni ifa etmek zorunluluğu ortaya çıktı. Bundan sonraki 1,5 aylık zaman zarfında bütün törenler, görüşmeler, toplantılar zorunlu çalışmaların tamamı dar bir çerçeve doğrultusunda sosyal bir mesafe konularak yapılacak."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Güncel
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Güncel
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti