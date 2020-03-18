18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Van'ın Özalp ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:16
Van 'ın Özalp ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakamlık önündeki törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Tabur Komutanı Piyade Yarbay Caner Gürcan, İlçe Jandarma Komutanı Seyfi Türkyılmaz, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, siyasi parti ve Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kaymakamlık önündeki törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Tabur Komutanı Piyade Yarbay Caner Gürcan, İlçe Jandarma Komutanı Seyfi Türkyılmaz, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, siyasi parti ve Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA
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