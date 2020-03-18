18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:36
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kültür Parkı'ndaki törende Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Buradaki programın ardından Nizip Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, dua ettiler.
Kültür Parkı'ndaki törende Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Buradaki programın ardından Nizip Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, dua ettiler.
Kaynak: AA
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