18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Kahramankazan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:44
Kahramankazan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.
Törene Kaymakam Engin Aksakal, Mürted Hava Meydan Komutanı Uçak Bakım Albay Saadettin Karakan, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve şehit aileleri katıldı.
Törende konuşan Teğmen Aslan Tolga Kaya, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan kahramanların Türk milletinin varoluşunun temeli olduğunu belirtti.
Şehitlerin her birinin birer gurur abidesi olduğunu vurgulayan Kaya, "Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız vatan topraklarını bizlere onlar armağan etmiştir." dedi.
Tören, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.
Törene Kaymakam Engin Aksakal, Mürted Hava Meydan Komutanı Uçak Bakım Albay Saadettin Karakan, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve şehit aileleri katıldı.
Törende konuşan Teğmen Aslan Tolga Kaya, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan kahramanların Türk milletinin varoluşunun temeli olduğunu belirtti.
Şehitlerin her birinin birer gurur abidesi olduğunu vurgulayan Kaya, "Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız vatan topraklarını bizlere onlar armağan etmiştir." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Kahramankazan, Çanakkale, Güncel
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