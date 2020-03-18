18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:44
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki törene Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki törene Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Kızılcahamam, Çanakkale, Güncel
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