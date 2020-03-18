18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
GÖRÜNTÜ DJKÜMÜ: Çelenk sunumu İstiklal Marşının okunması Vali Vahdettin Özkan'ın konuşması Özkan'ın programa katılan şehit ailesi ile sohbeti 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.
18.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:50
GÖRÜNTÜ DJKÜMÜ: Çelenk sunumuİstiklal Marşının okunmasıVali Vahdettin Özkan'ın konuşmasıÖzkan'ın programa katılan şehit ailesi ile sohbeti18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da tören düzenlendi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Vali Vahdettin Özkan, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin, tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu bakımdan Çanakkale, aziz milletimiz için olduğu kadar, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletler için de bir kurtuluş rehberi olmuştur. Aziz milletimiz, varlığına yönelen tehditler karşısında daima birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut olmuş, vatanını canı pahasına korumasını bilmiştir." dedi.
Törene, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ile diğer ilgililer katıldı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Vali Vahdettin Özkan, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin, tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu bakımdan Çanakkale, aziz milletimiz için olduğu kadar, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletler için de bir kurtuluş rehberi olmuştur. Aziz milletimiz, varlığına yönelen tehditler karşısında daima birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut olmuş, vatanını canı pahasına korumasını bilmiştir." dedi.
Törene, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ile diğer ilgililer katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Vahdettin Özkan, Çanakkale, Güncel
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