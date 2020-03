Kayseri'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla Kartal Şehitliğinde tören düzenlendi.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, törene, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ali Yavuz katıldı.Vatan için canını defa eden kahramanların asla unutulmayacağını ifade eden Büyükkılıç, "Her zorlukta bir ve beraber olmayı başaran Türk milleti, Çanakkale gibi destanlardan aldığı güçle her türlü güçlüğün üstesinden gelmeye muktedirdir." ifadelerini kullandı.Şube Başkanı Ali Yavuz da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı" dolayısıyla mesaj ya Çanakkale Zaferi'nin, vatanı, bayrağı, milleti, dini, devleti ve mukaddesat için canını Allah yolunda feda eden şehitlerin destanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"18 Mart, Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin, Türk milletinin esir edilemeyeceğinin, Türk vatanının parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür. Bugün, yurdun her köşesinden vatan evladının kanının vatanlaştığı, bayraklaştığı gündür. Bugün, vatanı uğruna, bayrağı uğruna can vermiş, kan vermiş vatan evlatlarının Allah yolunda şehit olduğu gündür. Bugün, yare nişandır tenine erlerin, şehitlik son rütbesidir askerin deyip oğlunun tertemiz alnını öperek son yolculuğuna uğurlayan şehit ana ve babalarının günüdür. Bu duygularla başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman askerlerimizi, vatanları uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ahirete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."

