18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ın Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde tören düzenlendi.
18.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:22
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ın Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde tören düzenlendi.
Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile askeri erkan katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ereğli Şube Başkanı Mehmet Öztürk tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Protokol üyeleri tören bitiminde İnönü Parkı'nda yer alan şehitler anıtına karanfil bıraktı.
Çaycuma
Kaymakamlık binası önünde düzenlenen çelenk sunum töreninde, Kaymakam Muharrem Coşgun ve Belediye Başkanı Bülent Kantarcı çelenk sunumu yaptı.
Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.
Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile askeri erkan katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ereğli Şube Başkanı Mehmet Öztürk tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Protokol üyeleri tören bitiminde İnönü Parkı'nda yer alan şehitler anıtına karanfil bıraktı.
Çaycuma
Kaymakamlık binası önünde düzenlenen çelenk sunum töreninde, Kaymakam Muharrem Coşgun ve Belediye Başkanı Bülent Kantarcı çelenk sunumu yaptı.
Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı: Ödemeleri erteleyin
Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü