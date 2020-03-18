18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Kırşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:22
Kırşehir 'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra şehitlik anıtına çelenk bırakıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mehmet Yaman tarafından şehitlerin ruhuna dua okunmasının ardından Vali İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra şehitlik anıtına çelenk bırakıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mehmet Yaman tarafından şehitlerin ruhuna dua okunmasının ardından Vali İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Kaynak: AA
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