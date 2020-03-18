18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Vezirköprü'de tören düzenlendi.
18.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:56
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Vezirköprü 'de tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kasım Sülü ve Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Hasan Dursun katıldı.
Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreni ise yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kasım Sülü ve Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Hasan Dursun katıldı.
Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreni ise yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Vezirköprü, Çanakkale, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı: Ödemeleri erteleyin
Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü