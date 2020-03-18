18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı
Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:34
Siirt 'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Garnizon Komutanlığında düzenlenen tören, şehitlik anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Yasin Baloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Dernekler Federasyonu Başkanı Nedim Ayhan katıldı.
Garnizon Komutanlığında düzenlenen tören, şehitlik anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Yasin Baloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Dernekler Federasyonu Başkanı Nedim Ayhan katıldı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Güncel
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu