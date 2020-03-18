18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Savaşları'nda tarihe adını altın harflerle yazdıran Nusret Mayın Gemisi'nin de içinde bulunduğu Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda tören düzenlendi.

Park içerisindeki alanda düzenlenen ve Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören sonunda protokol üyeleri tarafından park içerisindeki alana fidan dikildi.

Törenler kapsamında Tarsus Şehitliği de ziyaret edildi.

Bu arada, Mut ve Gülnar ilçelerinde de tören düzenlendi.

Kaynak: AA