18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:44
Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Gölbaşı Hükümet Konağı'nın önündeki törende, Kaymakam Mutlu Köksal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve kanlarıyla destan yazan kahraman şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ve gaziler katıldı.
Gölbaşı Hükümet Konağı'nın önündeki törende, Kaymakam Mutlu Köksal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve kanlarıyla destan yazan kahraman şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ve gaziler katıldı.
Kaynak: AA
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