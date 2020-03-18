18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla Hanönü ilçesinde tören düzenlendi.
18.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:14
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla Hanönü ilçesinde tören düzenlendi.
Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İlçedeki resmi kurumlar, evler ve iş yerlerine Türk bayrakları asıldı.
Törene, Kaymakam Aydın Göçer, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mesut Yıldız, Hanönü İlçe Emniyet Amiri Mehmet Bayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İlçedeki resmi kurumlar, evler ve iş yerlerine Türk bayrakları asıldı.
Törene, Kaymakam Aydın Göçer, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mesut Yıldız, Hanönü İlçe Emniyet Amiri Mehmet Bayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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