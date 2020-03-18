18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
Osmaniye'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla, şehitlikte tören düzenlendi.
18.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:00
Osmaniye 'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla, şehitlikte tören düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, çelenkler sunuldu.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından dua yapıldı.
Törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Durmuş Öksüz katıldı.
Kaynak: AA
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