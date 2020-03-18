18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
18.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:02
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Belediye Başkan Demirbaş, mesajında, vatanı işgal ederek, milleti yok etmeye, toprakları işgal etmeye kalkışan düşmanlara karşı, büyük Türk milletinin ve kahraman askerlerin Çanakkale'de vermiş olduğu eşsiz mücadelenin ve kazandığı zaferin 105. Yıl Dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Çanakkale Zaferi'nin tarihin akışını ve Türk ulusunun kaderini değiştiren çok önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:
"Türk milletinin istediğinde neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Tarihte eşine az rastlanır, çok uluslu güce karşı kanları ve canları pahasına 'dur' diyen ve tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten milletimiz ve onun bağrından çıkan kahraman askerleri, dün Çanakkale de olduğu gibi bugün de ülkesine ve milletine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edebilecek güç ve kararlılıktadır. Bu duygularla Çanakkale Şehitleri ve vatan toprakları için can vermiş olan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."
Belediye Başkan Demirbaş, mesajında, vatanı işgal ederek, milleti yok etmeye, toprakları işgal etmeye kalkışan düşmanlara karşı, büyük Türk milletinin ve kahraman askerlerin Çanakkale'de vermiş olduğu eşsiz mücadelenin ve kazandığı zaferin 105. Yıl Dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Çanakkale Zaferi'nin tarihin akışını ve Türk ulusunun kaderini değiştiren çok önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:
"Türk milletinin istediğinde neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Tarihte eşine az rastlanır, çok uluslu güce karşı kanları ve canları pahasına 'dur' diyen ve tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten milletimiz ve onun bağrından çıkan kahraman askerleri, dün Çanakkale de olduğu gibi bugün de ülkesine ve milletine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edebilecek güç ve kararlılıktadır. Bu duygularla Çanakkale Şehitleri ve vatan toprakları için can vermiş olan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."
Kaynak: AA
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