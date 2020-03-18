18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
18.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:04
Türkiye 'nin Atina Büyükelçiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pire Türk Şehitliği'nde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla andık." ifadesi kullanıldı.
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pire Türk Şehitliği'nde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla andık." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Atina Büyükelçiliği, Çanakkale, Türkiye, Güncel
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