18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:04
Antalya 'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Uncalı Şehitliği'nde gerçekleştirilen törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat ve şehit aileleri derneği temsilcileri katıldı.
Şehitlik Anıtına çelenk bırakan Karaloğlu, buradaki Şeref Defteri'ni imzaladı. Karaloğlu ve beraberindekiler daha sonra şehit mezarlarını ziyaret edip, karanfil bıraktı.
Törende, şehitler için dua edildi.
Uncalı Şehitliği'nde gerçekleştirilen törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat ve şehit aileleri derneği temsilcileri katıldı.
Şehitlik Anıtına çelenk bırakan Karaloğlu, buradaki Şeref Defteri'ni imzaladı. Karaloğlu ve beraberindekiler daha sonra şehit mezarlarını ziyaret edip, karanfil bıraktı.
Törende, şehitler için dua edildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Güncel
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu