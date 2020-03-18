18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:38
Ankara 'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağında düzenlenen törene Kaymakam Sedat Yıldırm, Belediye Başkan Memiş Çelik, Garnizon Komutanı Albay Abidin Özden katıldı.
Törende Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Diğer etkinlikler ise koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Hükümet Konağında düzenlenen törene Kaymakam Sedat Yıldırm, Belediye Başkan Memiş Çelik, Garnizon Komutanı Albay Abidin Özden katıldı.
Törende Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Diğer etkinlikler ise koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Şereflikoçhisar, Çanakkale, Ankara, Güncel
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