18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı
Iğdır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı kapsamında tören düzenlendi.
18.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:54
Iğdır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı kapsamında tören düzenlendi.
Belediye önündeki Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan tören, Mehmet Çavuş Şehitliğinde devam etti.
Burada, şehitler için dua edildi, kabirlerine karanfil bırakıldı.
Törene, Vali Enver Ünlü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, protokol üyeleri ve kurum amirleri katıldı.
Belediye önündeki Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan tören, Mehmet Çavuş Şehitliğinde devam etti.
Burada, şehitler için dua edildi, kabirlerine karanfil bırakıldı.
Törene, Vali Enver Ünlü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, protokol üyeleri ve kurum amirleri katıldı.
Kaynak: AA