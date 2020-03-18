18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı
Kayseri'nin Develi ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:30
Kayseri'nin Develi ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, kaymakamlık ve belediye tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle tören sona erdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, kaymakamlık ve belediye tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle tören sona erdi.
Kaynak: AA
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