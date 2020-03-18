18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
18.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:00
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gürkan, mesajında, Çanakkale'de elde edilen zaferin tarihin akışını değiştirdiğini belirtti.
Türk milletinin tüm imkansızlıklara rağmen Çanakkale'de destan yazdığını hatırlatan Gürkan, mesajında şunları kaydetti:
"Türk milletinin yenilmezliğini, cesaretini, azmini tüm dünyaya kanıtladığı, Türk milletinin bağımsızlığı için nasıl küllerinden doğabileceğini gösterdiği bu zafer 105 yıldır, bizim rehberimiz olmaya devam etmektedir. Atalarımızın kanlarıyla sulanan bu cennet topraklar; daha nice evlatlar yetiştirmeye devam edecektir. Ülkemizin birlik ve beraberliğine göz diken karanlık güçler, dün olduğu gibi bugün de emellerine asla ulaşamayacaktır.
Rengini şehitlerimizin aziz kanından alan Türk bayrağı, sonsuza kadar göklerde dalgalanmaya devam edecek, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar payidar kalacaktır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale'nin geçilmeyeceğini tarihe altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum."
Gürkan, mesajında, Çanakkale'de elde edilen zaferin tarihin akışını değiştirdiğini belirtti.
Türk milletinin tüm imkansızlıklara rağmen Çanakkale'de destan yazdığını hatırlatan Gürkan, mesajında şunları kaydetti:
"Türk milletinin yenilmezliğini, cesaretini, azmini tüm dünyaya kanıtladığı, Türk milletinin bağımsızlığı için nasıl küllerinden doğabileceğini gösterdiği bu zafer 105 yıldır, bizim rehberimiz olmaya devam etmektedir. Atalarımızın kanlarıyla sulanan bu cennet topraklar; daha nice evlatlar yetiştirmeye devam edecektir. Ülkemizin birlik ve beraberliğine göz diken karanlık güçler, dün olduğu gibi bugün de emellerine asla ulaşamayacaktır.
Rengini şehitlerimizin aziz kanından alan Türk bayrağı, sonsuza kadar göklerde dalgalanmaya devam edecek, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar payidar kalacaktır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale'nin geçilmeyeceğini tarihe altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum."
Kaynak: AA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Recep Gürkan, Edirne, Güncel
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