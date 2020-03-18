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18 Mart Zaferine özel video

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı (ÇATAB) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video hazırladı.

18.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:27
18 Mart Zaferine özel video

Tarihi zaferin kahramanlarını "Hilalin Gölgesinde Saklı Abideler" sloganı etrafında buluşturan ÇATAB'ın hazırladığı video, televizyon ekranlarından ve internet üzerinden izleyicilerle buluşacak.

Çanakkale ruhunun toplumu oluşturan büyük, küçük, genç, yaşlı tüm bireylerinin özverisi ile kazanıldığı düşüncesinden yola çıkarak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünün sloganını "Hilalin Gölgesinde Saklı Abideler" olarak belirleyen Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı (ÇATAB), bu özel gün için bir video hazırladı.

Bu yurdun her karış toprağı için savaşan, cephede, cephe gerisinde omuz omuza ve kardeşçe Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a dil, mezhep, sınır fark etmeksizin tüm gücü ve inancıyla onuruyla direnen bir milleti anlatan video izleyicilerine oldukça duygulu anlar yaşattı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, hazırlanan video hakkında şunları söyledi: "Milli birlik ve beraberliğimizi taçlandıran 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında vatandaşlarımızı aynı gurur ve bütünlük hissiyle bir araya getirmek amacıyla hazırladığımız video, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Başkanlık olarak hazırladığımız videonun televizyon kanallarında yayınlanması için uğraşıyoruz. Çanakkale`yi 18 Mart`ta tek bir dille, güçlü bir şekilde tüm Türkiye`de hatta tüm dünyada duyurmayı arzu ediyoruz."

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Çanakkale, Gelibolu, Güncel

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